Dopo la pandemia sanitaria, bisogna evitare quella economica: il neo-ministro Franco debutta a Bruxelles (Di lunedì 15 febbraio 2021) Manca ancora la fiducia delle camere, ma il nuovo corso del governo di Mario Draghi è iniziato. Nelle riunioni dell'Eurogruppo e di Ecofin l'Italia è rappresentata dal nuovo ministro dell'economia e finanze, Daniele Franco. Sul piano della competenza Franco è una garanzia, oltre alla carriera in Banca d'Italia, negli anni '90 è stato anche consulente economico del DG Ecfin, il direttorato generale europeo degli affari economici e finanziari. La videoconferenza si è concentrata su come e quando i governi dovrebbero iniziare a rimuovere gradualmente le misure straordinarie di sostegno all'economia, alla luce delle ultime previsioni macroeconomiche che vedono una ripresa più lenta. Argomenti che nei prossimi mesi domineranno le discussioni tra ministri delle finanze dell'eurozona, alla ricerca di un equilibrio tra sostegno alla ...

