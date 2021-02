Dobbiamo armare gli italian food warrior

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Nel 2020 abbiamo vissuto la comparsa di un cigno nero che ha cambiato, e cambierà sempre più, non solo le dinamiche sociali ma anche le nostre abitudini e i nostri comportamenti come consumatori. Il cibo sta diventando la prima ricchezza del Paese: in Italia raggiunge i 538 miliardi di euro, quasi un quarto del Pil (dati Coldiretti), comprendendo la filiera agroalimentare estesa, dai campi agli scaffali e alla ristorazione. Se parliamo di export, per quanto riguarda questo settore il Made in Italy nel mondo ha raggiunto i 43 miliardi di euro di esportazioni e il trend è in continua crescita. Esportiamo in Germania, Francia, Stati Uniti, Regno Unito e Giappone, prevalentemente. La Germania e la Francia sono i primi acquirenti per quasi tutti i prodotti, gli Stati Uniti amano i vini, le acque minerali e gli oli, la Spagna il nostro pesce fresco. Il Regno Unito è al secondo posto per la ...