Ditonellapiaga nuova stella della scena musicale

Ultime Notizie dalla rete : Ditonellapiaga nuova

Corriere Nazionale

Romana, classe 1997,è autrice e cantante. Eclettica e ironica si muove tra pop e elettronica. Spreco di potenziale è il suo nuovo singolo... Get High è unanovelty song secondo Chet Faker , Spreco di potenziale , una contagiosa ballata r'n'b firmata della romana, Come un animale il singolo che segna il grintoso ...Chi è Ditonellapiaga, la nuova icona urban della scena musicale. Romana, classe 1997, è autrice e cantante: “Spreco di potenziale” è il suo nuovo singolo Si fa chiamare Ditonellapiaga, non ha ancora 2 ...Dietro alle nostre due punte non ci sono ricambi all’altezza e Christof spiega: «Eravamo troppo viziati dalle ultime gare, soprattutto quelle femminili» ...