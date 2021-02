Diritti tv | Campoccia | ' fase complicata | cora continuità o cambio radicale'

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - “Non si credeva che la trattativa per itv della Serie A diventasse così importante in questo momento difficile per tutti. Siamo in unae complessa, ma siamo al termine di un processo con delle proposte ferme molto interessanti. L'assemblea è chiamata a rispondere: potrebbe esserci undi direzione o una situazione dirispetto al passato, guardando al futuro anche con un canale della Lega. Siamo chiamati a rispondere alle nuove sfide del mercato e lo facciamo con fiducia”. Lo ha detto il vicepresidente dell'Udinese, Stefano, a 'La politica nel pallone su Rai Gr Parlamento. Il dirigente dei friulani poi sull'ingresso dei fondi ha aggiunto: "La strada èma ...

...soprattutto tra il presidente del Genoa Enrico Preziosi e l'avvocato dell'Udinese Stefano... si doveva decidere l'assegnazione circa itv alle due piattaforme streaming e tv Dazn e ...Scontri in Legatv, la situazione con le squadre Garanzia di un servizio di successo che ... tra Enrico Preziosi, presidente del Genoa, e Stefano, vice dell'Udinese.