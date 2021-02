DIRETTA Verona-Parma | segui la partita LIVE

Leggi su serieanews

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Alle 20.45 luci accese al Bentegodi per il monday night di Serie A, scendono in campo iled il. Un weekend di Serie A dove sono successe tante cose, quello appena trascorso, ma che ha ancora un match in programma. Per il monday night scendono in campo stasera alle 20.45 iled Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.