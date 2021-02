DIRETTA | Governo Draghi | Bianchi nuovo ministro dell’Istruzione | speciale su OS TV VIDEO

SkyTG24 : Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha anche dato un'indicazione ai suoi ministri riuniti per la prima volta i… - ricpuglisi : Gentili @vitocrimi, @nzingaretti, @matteorenzi, @matteosalvinimi e @berlusconi, il pensiero del governo Draghi è e… - SkyTG24 : Mario #Draghi ha giurato al #Quirinale da presidente del Consiglio, insieme alla sua squadra di governo. Seguite g… - bettin2015 : RT @BeppeGiulietti: - rosarioT1970 : RT @Michele_Anzaldi: LA RAI È ANCORA TELE-CASALINO! – IL TG1 INTERROMPE LA DIRETTA SULL’INSEDIAMENTO DEL GOVERNO DRA -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Governo

Sky Tg24

... che da domani pomeriggio andrà insu Facebook. Un format voluto e realizzato dall'... Dal nuovoci aspettiamo la Cabina di regia per le malattie rare, annunciata ma mai realizzata, e una ...Il governatore del Veneto, Luca Zaia, inoggi, 15 febbraio, dalla sede della Protezione civile del Veneto di Marghera per un ... ci vuole un cambio di passo totale rispetto aldi prima. ...“Appoggio al governo Draghi? Sono praticamente nel panico e non dormo da qualche giorno, ma scuramente non voterò sì alla fiducia.”. Lo rivela ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Cam ...Un tema al centro di molte polemiche in quest’anno di pandemia ma anche prima, è senz’altro quello dell’autonomia regionale in materia sanitaria, Pensa che l’occasione di un Governo con una potenziale ...