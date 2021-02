“Dimmi tu cosa devo fare…”. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, dopo il bacio sono ‘guai’ al GF Vip (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il romanticismo sospirato che storicamente si porta dietro la festività di San Valentino è spesso stato significativo per una moltitudine di coppie, agli albori o al tramonto. È un’atmosfera segnante, questa, che da sempre spinge a riflettere sull’organicità dei legami, o sugli aspetti deleteri degli stessi. Questo clima è felicemente permeato anche all’interno delle mura del Grande Fratello Vip, abbracciando totalmente Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. A distanza di nemmeno un giorno dalle confessioni esplicite di Zenga nei confronti di Rosalinda, la loro situazione è diventata magnetica. I due gieffini hanno dimostrato come la separazione interna non possa avvenire. Non riuscendo a distogliere lo sguardo l’uno dall’altra, questo nascente legame ha tutte le carte in regola per ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il romanticismo sospirato che storicamente si porta dietro la festività di San Valentino è spesso stato significativo per una moltitudine di coppie, agli albori o al tramonto. È un’atmosfera segnante, questa, che da sempre spinge a riflettere sull’organicità dei legami, o sugli aspetti deleteri degli stessi. Questo clima è felicemente permeato anche all’interno delle mura del Grande Fratello Vip, abbracciando totalmente. A distanza di nemmeno un giorno dalle confessioni esplicite dinei confronti di, la loro situazione è diventata magnetica. I due gieffini hanno dimostrato come la separazione interna non possa avvenire. Non riuscendo a distogliere lo sguardo l’uno dall’altra, questo nascente legame ha tutte le carte in regola per ...

RaiUno : 'Dimmi una cosa Ricciardi: hai una donna?' 'No, però penso ad una persona.' #IlCommissarioRicciardi STASERA alle 21… - dangervtae : cosa vuoi dimmi che vuoi ti ho dato tutto cosa cerchi da me - LUNELIGHTY : @jenopolaretto l’mv non è bello ?? ti prego dimmi che non so cosa aspettarmi visto che devo ancora guardarlo ?? - AdelioSSL1900 : @enzolampard Dimmi una cosa: tu quando vedi Hoedt nella formazione iniziale ti senti tranquillo? Io no. - jackopj16 : RT @patriziaperrino: Dimmi tu, che cosa posso fare, con questa nostalgia. Così si presenta l’inverno quest’anno. Cresce la nostalgia, i gi… -