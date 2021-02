Diletta Leotta, il primo San Valentino con Can Yaman (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il mare, un tramonto, il rumore dell’acqua. Intorno, nessuno. Diletta Leotta, nella domenica di San Valentino, la prima insieme a Can Yaman, ha lasciato la città per andare altrove. E, online, ha pubblicato una sola foto della sua fuga romantica. Non una parola ha accompagnato il post. La conduttrice di Dazn, che la scorsa settimana ha confermato con uno scatto la propria relazione con l’attore turco, ha occupato la didascalia con l’emoticon di un sole al tramonto. Poi, ha lasciato fosse l’immagine a parlare per sé. Leggi su vanityfair (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il mare, un tramonto, il rumore dell’acqua. Intorno, nessuno. Diletta Leotta, nella domenica di San Valentino, la prima insieme a Can Yaman, ha lasciato la città per andare altrove. E, online, ha pubblicato una sola foto della sua fuga romantica. Non una parola ha accompagnato il post. La conduttrice di Dazn, che la scorsa settimana ha confermato con uno scatto la propria relazione con l’attore turco, ha occupato la didascalia con l’emoticon di un sole al tramonto. Poi, ha lasciato fosse l’immagine a parlare per sé.

