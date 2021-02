Diletta Leotta e Can Yaman, San Valentino continua in Costiera Amalfitana (Foto) (Di lunedì 15 febbraio 2021) Forse non c’è più alcun dubbio sulla storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman, la Foto pubblicata ieri dalla conduttrice è la prova definitiva. Non sono amici, si amano davvero e quel tramonto cercato nel giorno di San Valentino racconta tutto il romanticismo. Il posto più romantico tra tutti, la coppia ha scelto la Costiera Amalfitana e Diletta Leotta ha appena pubblicato tra le sue storie Instagram un angolo di quel paradiso. Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme davvero? Così sembra ma c’è chi fa sapere che non esiste nessuna coppia e che anche San Valentino così romantico nella Costiera Amalfitana è una finzione. I fan si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 15 febbraio 2021) Forse non c’è più alcun dubbio sulla storia d’amore trae Can, lapubblicata ieri dalla conduttrice è la prova definitiva. Non sono amici, si amano davvero e quel tramonto cercato nel giorno di Sanracconta tutto il romanticismo. Il posto più romantico tra tutti, la coppia ha scelto laha appena pubblicato tra le sue storie Instagram un angolo di quel paradiso.e Canstanno insieme davvero? Così sembra ma c’è chi fa sapere che non esiste nessuna coppia e che anche Sancosì romantico nellaè una finzione. I fan si ...

