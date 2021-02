Diletta Leotta e Can Yaman, la foto di San Valentino impazza sul web (Di lunedì 15 febbraio 2021) Diletta Leotta e Can Yaman, la foto della festa degli innamorati conquista i fan di entrambi con tanti likes e commenti foto InstagramSe per tutta l’estate Diletta Leotta è stata una delle donne più chiacchierate su giornali di gossip per flirt e storie d’amore, Nelle ultime settimane la bella inviata di Dazn fa invece parlare per la sua relazione con l’attore Can Yaman. Ieri tante coppie hanno festeggiato sui social il giorno di San Valentino, persone comuni o personaggi famosi, ma certamente la foto dei due ha superato ogni aspettativa in termine di cuoricini su Instagram. Oltre 522mila sul profilo di lei, più di un milione su quello dell’attore. Non solo apprezzamenti ma anche commenti, molti quelli ... Leggi su ck12 (Di lunedì 15 febbraio 2021)e Can, ladella festa degli innamorati conquista i fan di entrambi con tanti likes e commentiInstagramSe per tutta l’estateè stata una delle donne più chiacchierate su giornali di gossip per flirt e storie d’amore, Nelle ultime settimane la bella inviata di Dazn fa invece parlare per la sua relazione con l’attore Can. Ieri tante coppie hanno festeggiato sui social il giorno di San, persone comuni o personaggi famosi, ma certamente ladei due ha superato ogni aspettativa in termine di cuoricini su Instagram. Oltre 522mila sul profilo di lei, più di un milione su quello dell’attore. Non solo apprezzamenti ma anche commenti, molti quelli ...

