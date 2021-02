Diletta Leotta e Can Yaman inseparabili: prima foto da innamorati sui social (Di lunedì 15 febbraio 2021) San Valentino ha contribuito a inondare i social di foto tra calciatori e wags innamorati, coppie felici da tempo e coppie appena sbocciate. In questo turbinio di dediche amorose e scambio di cuori si sono inseriti anche Diletta Leotta e Can Yaman.caption id="attachment 112227" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionIl San Valentino di Diletta e CanDiletta Leotta e Can Yaman hanno condiviso la stessa immagine romantica al tramonto. L'attore turco aveva inviato alla conduttrice impegnata con Dazn sul campo di Spezia-Milan un gigantesco mazzo di rose. L'amore è sbocciato in questo primo San Valentino speciale.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLR20-Trm8s/" Golssip. Leggi su golssip (Di lunedì 15 febbraio 2021) San Valentino ha contribuito a inondare iditra calciatori e wags, coppie felici da tempo e coppie appena sbocciate. In questo turbinio di dediche amorose e scambio di cuori si sono inseriti anchee Can.caption id="attachment 112227" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionIl San Valentino die Cane Canhanno condiviso la stessa immagine romantica al tramonto. L'attore turco aveva inviato alla conduttrice impegnata con Dazn sul campo di Spezia-Milan un gigantesco mazzo di rose. L'amore è sbocciato in questo primo San Valentino speciale.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLR20-Trm8s/" Golssip.

