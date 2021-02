Diletta Leotta e Can Yaman, gli auguri di San Valentino scatenano le critiche. Lui ha violato il coprifuoco? (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nella giornata di San Valentino anche Diletta Leotta e Can Yaman si sono scambiati messaggi d’amore sui social. La coppia del momento è sotto i riflettori e le loro mosse non sfuggono agli occhi attenti dei follower, i quali si sono accorti di alcuni dettagli che hanno scatenato una vera e propria polemica. L’attore turco, dalla propria stanza d’albergo a Roma ha dapprima pubblicato una Instagram story che mostrava la presentatrice in diretta da La Spezia per il match contro il Milan (ore 21:14). Successivamente ha condiviso un video al volante di una Ferrari, sfrecciando in autostrada, con in sottofondo la hit del momento “La canzone nostra” di Mace, Blanco e Salmo. L’orario di pubblicazione del video ha fatto andare su tutte le furie molti utenti che lo hanno rimproverato per la possibile violazione del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nella giornata di Sananchee Cansi sono scambiati messaggi d’amore sui social. La coppia del momento è sotto i riflettori e le loro mosse non sfuggono agli occhi attenti dei follower, i quali si sono accorti di alcuni dettagli che hanno scatenato una vera e propria polemica. L’attore turco, dalla propria stanza d’albergo a Roma ha dapprima pubblicato una Instagram story che mostrava la presentatrice in diretta da La Spezia per il match contro il Milan (ore 21:14). Successivamente ha condiviso un video al volante di una Ferrari, sfrecciando in autostrada, con in sottofondo la hit del momento “La canzone nostra” di Mace, Blanco e Salmo. L’orario di pubblicazione del video ha fatto andare su tutte le furie molti utenti che lo hanno rimproverato per la possibile violazione del ...

