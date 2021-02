Diletta Leotta e Can Yaman, foto romantica per San Valentino: i fan impazziscono (Di lunedì 15 febbraio 2021) Diletta Leotta e Can Yaman sono usciti finalmente allo scoperto. Dopo settimane di rumors su una loro presunta relazione, i due hanno deciso di mostrarsi ai proprio fan attraverso i social. La nuova coppia del 2021 ha postato su Instagram una foto molto romantica per San Valentino. Uno scatto che non è passato inosservato ai numerosi followers, i quali si sono lascianti andare ad una valanga di commenti. Diletta e Can dunque non si nascondono più e hanno deciso di vivere il loro amore alla luce del sole. La coppia sembra fare sul serio e si direbbe anche pronta ad andare a vivere insieme per ovviare alla distanza che li separa. Leggi anche –> Diletta Leotta Instagram, confessione piccante: l’intimo che indossa quando torna a ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 15 febbraio 2021)e Cansono usciti finalmente allo scoperto. Dopo settimane di rumors su una loro presunta relazione, i due hanno deciso di mostrarsi ai proprio fan attraverso i social. La nuova coppia del 2021 ha postato su Instagram unamoltoper San. Uno scatto che non è passato inosservato ai numerosi followers, i quali si sono lascianti andare ad una valanga di commenti.e Can dunque non si nascondono più e hanno deciso di vivere il loro amore alla luce del sole. La coppia sembra fare sul serio e si direbbe anche pronta ad andare a vivere insieme per ovviare alla distanza che li separa. Leggi anche –>Instagram, confessione piccante: l’intimo che indossa quando torna a ...

