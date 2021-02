Diletta Leotta con Can Yaman, la foto al mare è virale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Prima una foto postata da lui, poi una seconda scelta da lei, infine lo stesso fotogramma al mare al tramonto mentre si stanno per baciare pubblicato sulla pagina social di entrambi. Diletta Leotta e Can Yaman scelgono il giorno di San Valentino per gridare ai follower tutto il loro amore. La presentatrice sportiva e l’attore prediligono un grande classico per il giorno degli innamorati: l’uno davanti all’altra pronti a scambiarsi un bacio. Il fine settimana d’amore della coppia comincia sabato sera quando Can Yaman nelle Stories pubblica un video in cui inquadra la televisione dove appare la Leotta inviata per la partita tra lo Spezia e il Milan. L’allusione è evidente, ma il giorno dopo è tutto più esplicito. Comincia Diletta ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 15 febbraio 2021) Prima unapostata da lui, poi una seconda scelta da lei, infine lo stessogramma alal tramonto mentre si stanno per baciare pubblicato sulla pagina social di entrambi.e Canscelgono il giorno di San Valentino per gridare ai follower tutto il loro amore. La presentatrice sportiva e l’attore prediligono un grande classico per il giorno degli innamorati: l’uno davanti all’altra pronti a scambiarsi un bacio. Il fine settimana d’amore della coppia comincia sabato sera quando Cannelle Stories pubblica un video in cui inquadra la televisione dove appare lainviata per la partita tra lo Spezia e il Milan. L’allusione è evidente, ma il giorno dopo è tutto più esplicito. Comincia...

