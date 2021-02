Diesel: campagna pubblicitaria dedicata all’amore (Di lunedì 15 febbraio 2021) Con il progetto “When together”, breve film che mostra otto coppie che si ritrovano fisicamente ed emotivamente dopo rispettive assenze nella vita dell’altro, la nuova adv di Diesel vuole celebrare l’amore. La campagna è la prima firmata dal direttore creativo Glenn Martens. Per la nuova campagna pubblicitaria, la prima ideata dal direttore creativo Glenn Martens, il brand italiano specializzato in jeanseria ha deciso di dare vita ad un Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 15 febbraio 2021) Con il progetto “When together”, breve film che mostra otto coppie che si ritrovano fisicamente ed emotivamente dopo rispettive assenze nella vita dell’altro, la nuova adv divuole celebrare l’amore. Laè la prima firmata dal direttore creativo Glenn Martens. Per la nuova, la prima ideata dal direttore creativo Glenn Martens, il brand italiano specializzato in jeanseria ha deciso di dare vita ad un Articolo completo: dal blog SoloDonna

mbmarino : Il giorno di San Valentino, Diesel presenta 'When Togheter', la sua nuova campagna di comunicazione: un ritratto di… - Engage_Magazine : L'intero concetto creativo e l'esecuzione della campagna @DIESEL sono stati supervisionati da The Sunshine Company… - mffashion_com : Diesel svela la prima campagna con Glenn Martens - f_grandi : @QuinziUgo @StefanoPutinati L'additivo per le macchine diesel. Se ignori l'avviso, dopo tot chilometri la macchina… -