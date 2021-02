Deputati Napoli | Ruffino e Della Frera lasciano Forza Italia

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIOsvaldo, Danielae Guidoil gruppo dialla Camera. I trepassano ora al gruppo Misto, ma l’approdo dovrebbe essere “Cambiamo!”, la componente di Giovanni Toti. L’addio dei tredi, viene riferito, era nell’aria da diverso tempo. Schierati apertamente contro la linea filo sovranista del partito, i tre parlamentari guardano con interesse al progetto messo in campo da Giovanni Toti, presidenteLiguria e leader di Cambiamo L'articolo proviene da Anteprima24.it.

A febbraio dello scorso anno Gualtieri è stato eletto alle suppletiva per la Camera dei... E se questa fosse la strada asi potrebbe optare per Fico. Antonio Bassolino candidato sindaco ...... dopo la maturità scientifica e il diploma di ballo presso la scuola del Teatro San Carlo di,... La carriera politica Eletta alla Camera deinel 2006, l'anno seguente Mara Carfagna viene ...Il parlamentare e fondatore di Fi a Torino: "Scegliamo il centro moderato, è la fine di un rapporto che politicamente non c'era più" ...La decisione era nell’aria, oggi è arrivata l’ufficialità. Daniela Ruffino e Osvaldo Napoli lasciano Forza Italia. L’approdo dei due parlamentari piemontesi è “Cambiamo”, la creatura politica del gove ...