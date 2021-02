De Petris: «Io voto sì. Con Pd e M5S potremo incidere sui temi verdi» (Di martedì 16 febbraio 2021) «Si voterò la fiducia a Draghi, ma nessuno pensi che sia entusiasta di questo governo. Anzi». Loredana de Petris, capogruppo del voluminoso Misto del Senato, eletta con Liberi e Uguali ma iscritta a Sinistra Italiana non nasconde i suoi dubbi. L’assemblea del suo partito ha deciso di votare no al 90%. Guardi, io sono stata eletta con Leu e lì rimango, non lascio nessun gruppo. Però penso che il no sia un errore politico e sono conseguente, mi assumo le … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 16 febbraio 2021) «Si voterò la fiducia a Draghi, ma nessuno pensi che sia entusiasta di questo governo. Anzi». Loredana de, capogruppo del voluminoso Misto del Senato, eletta con Liberi e Uguali ma iscritta a Sinistra Italiana non nasconde i suoi dubbi. L’assemblea del suo partito ha deciso di votare no al 90%. Guardi, io sono stata eletta con Leu e lì rimango, non lascio nessun gruppo. Però penso che il no sia un errore politico e sono conseguente, mi assumo le … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

