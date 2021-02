Dayane Mello su Stefania Orlando: “sente che la sua carriera è finita” (Video) (Di martedì 16 febbraio 2021) L’attacco di Dayane Mello a Stefania Orlando Durante la diretta del Gf Vip viene mostrata a Stefania Orlando la clip in cui Dayane Mello ha fatto delle sue considerazioni sulla compagna d’avventura. Dayane è stata schietta e pungente nei confronti di Stefania e senza usare mezzi termini dice che secondo lei è una “grandissima giocatrice” e che prende l’esperienza del reality troppo sul serio: “A 54 anni forse sente che la sua carriera è finita, c’è tanta voglia di arrivare”. In più, sempre secondo Dayane, lei sarebbe favorita per via del suo gioco insieme a Tommaso Zorzi e se avesse fatto il percorso da sola forse non sarebbe stata la stessa cosa. In ... Leggi su 361magazine (Di martedì 16 febbraio 2021) L’attacco diDurante la diretta del Gf Vip viene mostrata ala clip in cuiha fatto delle sue considerazioni sulla compagna d’avventura.è stata schietta e pungente nei confronti die senza usare mezzi termini dice che secondo lei è una “grandissima giocatrice” e che prende l’esperienza del reality troppo sul serio: “A 54 anni forseche la sua, c’è tanta voglia di arrivare”. In più, sempre secondo, lei sarebbe favorita per via del suo gioco insieme a Tommaso Zorzi e se avesse fatto il percorso da sola forse non sarebbe stata la stessa cosa. In ...

domeniconaso : La cattiveria di Dayane Mello mi fa orrore. #gfvip - fanpage : Una bellissima sorpresa per Dayane, il fratello Juliano la conforta in collegamento al #Gfvip - Dayane_mello_ : In 3 giorni rosafinta ha tradito condor, Giulia e Dayane.. Minchia dammi sto potere di falsità, perché una fidanza… - rebrauhl_ : RT @wald0rfxb4ss: tommaso zorzi >>>>>>> dayane mello si sono pronta a perdere tutti i miei followers - HansensLaugh : Immaginate essere così deficienti da preferire la fascioleghist4 a Dayane Mello aka la tua presunta sorella. AAAA s… -