Dayane Mello fa un appello al Brasile: “Fan brasiliani votate Rosalinda per la finale” (VIDEO) (Di lunedì 15 febbraio 2021) La modella favorita dai voti che arrivano dalla sua terra natia Ormai sembra quasi scontata la vittoria finale da parte di Dayane Mello. Infatti, la modella brasiliana è la favorita numero uno per accaparrarsi i cento mila euro messi a disposizione a colui che riesce a trionfare la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ricordiamo però, che metà del montepremi verrà devoluto in beneficenza. Ma per quale motivo l’ex di Stefano Sala è favorita? La risposta sta nel massiccio supporto dei fan brasiliani. La ragazza in queste settimane è venuta a conoscenza dei voti a massa dalla sua terra natia che grazie ad una telefonata ricevuta dalla suocera. Ma non solo, infatti molta gente fuori dalla casa più spiata d’Italia hanno menzionato più volte i ‘voti dei sudamericani’. L’appello di Dayane ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 15 febbraio 2021) La modella favorita dai voti che arrivano dalla sua terra natia Ormai sembra quasi scontata la vittoriada parte di. Infatti, la modella brasiliana è la favorita numero uno per accaparrarsi i cento mila euro messi a disposizione a colui che riesce a trionfare la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ricordiamo però, che metà del montepremi verrà devoluto in beneficenza. Ma per quale motivo l’ex di Stefano Sala è favorita? La risposta sta nel massiccio supporto dei fan. La ragazza in queste settimane è venuta a conoscenza dei voti a massa dalla sua terra natia che grazie ad una telefonata ricevuta dalla suocera. Ma non solo, infatti molta gente fuori dalla casa più spiata d’Italia hanno menzionato più volte i ‘voti dei sudamericani’. L’di...

fanpage : Una bellissima sorpresa per Dayane, il fratello Juliano la conforta in collegamento al #Gfvip - borvvntodie : RT @chasingthestars: Pazza sì ma pazza per Dayane Mello - cecilia23250797 : RT @gfvipsondaggi1: La coppia Dayane Mello-Rosalinda Cannavò vi ha rubato il cuore? ?? #gfvip #tzvip #sovip #rosmello #prelemi #gregorelli #… - Bruna58646528 : RT @FelipeMaryFanti: In un mondo di Dayane Mello siate Stefania Orlando #tzvip - suapatatina : RT @chasingthestars: Pazza sì ma pazza per Dayane Mello -