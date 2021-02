Dayane Mello, bacio a sorpresa e frecciata velenosa: “L’ho manipolato” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lo scacco ricevuto nella puntata di venerdì del Grande Fratello Vip non è stato semplice da digerire. Più che l’uscita di Maria Teresa però, è quanto accaduto dopo a segnare Stefania Orlando prima e Tommaso Zorzi poi, diventati il bersaglio più semplice per la nuova santa alleanza, quella stretta da Dayane Mello e Giulia “Power” Salemi. “È colpa vostra”, e altre frasi di questo tenore hanno messo in crisi i Zorzando, con conseguenze più o meno spiacevoli nelle ore immediatamente successive. È anche vero però che sia Stefy che Tommy di certo non difettano in combattività, a cui uniscono un’intelligenza superiore (restando sempre nei limiti del gioco televisivo, ma non dubitiamo lo siano anche nella vita reale). Qual è una delle migliori armi che un essere umano può usare tralasciando utensili e mezzi primitivi? L’ironia. Ecco, quando mancano due ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lo scacco ricevuto nella puntata di venerdì del Grande Fratello Vip non è stato semplice da digerire. Più che l’uscita di Maria Teresa però, è quanto accaduto dopo a segnare Stefania Orlando prima e Tommaso Zorzi poi, diventati il bersaglio più semplice per la nuova santa alleanza, quella stretta dae Giulia “Power” Salemi. “È colpa vostra”, e altre frasi di questo tenore hanno messo in crisi i Zorzando, con conseguenze più o meno spiacevoli nelle ore immediatamente successive. È anche vero però che sia Stefy che Tommy di certo non difettano in combattività, a cui uniscono un’intelligenza superiore (restando sempre nei limiti del gioco televisivo, ma non dubitiamo lo siano anche nella vita reale). Qual è una delle migliori armi che un essere umano può usare tralasciando utensili e mezzi primitivi? L’ironia. Ecco, quando mancano due ...

