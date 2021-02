Dalla Spagna | “Sergio Ramos lascerà il Real Madrid” E il Milan attende alla finestra

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “Nessuna possibilità cheresti al”. Con queste parole El Chiringuito sgancia la bomba, sentenziando per quanto riguarda il futuro del capitano dei Galacticos, in scadenza il prossimo giungo. Secondo l’emittente spagnola ilavrebbe proposto al giocatore un taglio del 10% del proprio stipendio, rifiutato dal difensore. Lo spagnolo è ora libero di determinare il proprio futuro: tra i papabili club il, anche se sarà dura; ciononostante bisogna dire chenutre tanto rispetto per i colori rossoneri e, soprattutto, Paolo Maldini. SportFace.

