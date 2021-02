Dalla lite condominiale al tentato omicidio: 61enne accoltella due vicini di casa (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tragedia sfiorata ieri, nella tarda mattinata, a Guidonia, nella località di Albuccione. Prima la lite per futili motivi legata, molto probabilmente, a questioni condominiali. Poi, l’accoltellamento. Un uomo di 61 anni ha estratto il coltello e ha colpito una coppia, due suoi vicini di casa, per poi barricarsi nell’abitazione. I Carabinieri di Tivoli sono intervenuti, a seguito di una segnalazione arrivata al 112 NUE, e sono riusciti a farsi aprire per bloccare e arrestare l’esagitato: si tratta di un 61enne romano con precedenti ora in carcere a Rebibbia con l’accusa di tentato omicidio. Il coltello è stato posto sotto sequestro, mentre i due vicini di casa feriti sono stati portati all’Ospedale Sandro Pertini di Roma: hanno riportato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tragedia sfiorata ieri, nella tarda mattinata, a Guidonia, nella località di Albuccione. Prima laper futili motivi legata, molto probabilmente, a questioni condominiali. Poi, l’mento. Un uomo di 61 anni ha estratto il coltello e ha colpito una coppia, due suoidi, per poi barricarsi nell’abitazione. I Carabinieri di Tivoli sono intervenuti, a seguito di una segnalazione arrivata al 112 NUE, e sono riusciti a farsi aprire per bloccare e arrestare l’esagitato: si tratta di unromano con precedenti ora in carcere a Rebibbia con l’accusa di. Il coltello è stato posto sotto sequestro, mentre i duediferiti sono stati portati all’Ospedale Sandro Pertini di Roma: hanno riportato ...

