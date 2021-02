Da Pomeriggio 5 la testimonianza di un’amica di nonna Rosina | aveva paura di Arianna ed Enea

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Nella puntata di5 in onda oggi 15 febbraio 2021 si torna a parlare del caso di, uccisa nella sua villetta di Montecassiano alla vigilia di Natale. Quasi due mesi per arrivare alla svolta: sua figliae suo nipotesono stati arrestati con l’accusa di aver ucciso la donna. Accusato anche il marito diche non è stato però condotto in carcere. Barbara d’Urso spiega che una vicina ha fatto sapere chenon volevano che nessuna delle persone che conosceva, parlasse con i giornalisti. La signora, intervistata dall’inviata di5, racconta cheavrebbero invitato tutti a non parlare di ...