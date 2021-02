Da Angela Merkel a Mario Draghi. I linguaggi della politica a confronto (Di lunedì 15 febbraio 2021) Da politico e appassionato di politica e dei suoi linguaggi, mi ha colpito guardare e ascoltare la cancelliera Angela Merkel quando pochi giorni fa si è rivolta al popolo tedesco stringendosi il cuore tra le mani, facendosi carico della responsabilità per l’insuccesso delle restrizioni alla vita pubblica decise per limitare l’aumento dei contagi. Con una grazia inusuale in un leader politico ha saputo, e per lei non è la prima volta, chiedere scusa. Il linguaggio della politica ha questa efficacia, quando è maneggiato con maestria, come sa fare la Merkel. Nel suo caso, mi si conceda osare – sostenuto da un’osservazione dell’amico e filosofo Filippo Onoranti, Phd alla prestigiosa Pontificia Università Lateranense – il termine che viene ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 febbraio 2021) Da politico e appassionato die dei suoi, mi ha colpito guardare e ascoltare la cancellieraquando pochi giorni fa si è rivolta al popolo tedesco stringendosi il cuore tra le mani, facendosi caricoresponsabilità per l’insuccesso delle restrizioni alla vita pubblica decise per limitare l’aumento dei contagi. Con una grazia inusuale in un leader politico ha saputo, e per lei non è la prima volta, chiedere scusa. Ilha questa efficacia, quando è maneggiato con maestria, come sa fare la. Nel suo caso, mi si conceda osare – sostenuto da un’osservazione dell’amico e filosofo Filippo Onoranti, Phd alla prestigiosa Pontificia Università Lateranense – il termine che viene ...

