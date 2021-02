Cuadrado, ansia per la Juve: il comunicato ufficiale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Juan Cuadrado è stato sostituito nel corso di Napoli – Juventus per infortunio. Il comunicato ufficiale dei bianconeri fa chiarezza sulle sue condizioni “Continua senza sosta il lavoro sul campo dei bianconeri che anche questa mattina si sono ritrovati al Training Center per proseguire la preparazione del match contro il Porto. Domani, infatti, sarà già vigilia di Champions League: mercoledì sera (con fischio di inizio alle ore 21.00) la Juve giocherà in terra lusitana la prima delle due sfide valevoli per gli ottavi di finale. Nella sessione di allenamento mattutina la squadra si è focalizzata su esercitazioni tattiche e possessi.Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Juan Cuadrado presso il JMedical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale ... Leggi su zon (Di lunedì 15 febbraio 2021) Juanè stato sostituito nel corso di Napoli –ntus per infortunio. Ildei bianconeri fa chiarezza sulle sue condizioni “Continua senza sosta il lavoro sul campo dei bianconeri che anche questa mattina si sono ritrovati al Training Center per proseguire la preparazione del match contro il Porto. Domani, infatti, sarà già vigilia di Champions League: mercoledì sera (con fischio di inizio alle ore 21.00) lagiocherà in terra lusitana la prima delle due sfide valevoli per gli ottavi di finale. Nella sessione di allenamento mattutina la squadra si è focalizzata su esercitazioni tattiche e possessi.Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Juanpresso il JMedical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale ...

