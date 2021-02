Critica allo sceicco Al Thani nella premiazione del mondiale per club (Di lunedì 15 febbraio 2021) Critica premiazione mondiale club. Un membro della famiglia reale del Qatar avrebbe deliberatamente ignorato due assistenti donne arbitrali nella finale disputata giovedì scorso a Doha. Autore del gesto sconsiderato è lo sceicco Joaan bin Hamad bin Khalifa Al Thani, presidente del comitato olimpico qatariota. Critica premiazione mondiale club, il video circola in rete creando malumori L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Domani Italia Danimarca femminile, dopo Guagni altre calciatrici positive Gerd Muller, l’ex attaccante del Bayern attende la fine della sua vita Genoa Rovella e Scamacca nel mirino di Roberto ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 15 febbraio 2021). Un membro della famiglia reale del Qatar avrebbe deliberatamente ignorato due assistenti donne arbitralifinale disputata giovedì scorso a Doha. Autore del gesto sconsiderato è loJoaan bin Hamad bin Khalifa Al, presidente del comitato olimpico qatariota., il video circola in rete creando malumori L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Domani Italia Danimarca femminile, dopo Guagni altre calciatrici positive Gerd Muller, l’ex attaccante del Bayern attende la fine della sua vita Genoa Rovella e Scamacca nel mirino di Roberto ...

Critica allo sceicco Al Thani nella premiazione del mondiale per club

