Covid: Zimbabwe, arrivata prima consegna vaccini cinesi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lo Zimbabwe ha ricevuto oggi la prima consegna dei vaccini anti Covid: si tratta di 200mila dosi donate dalla Cina. Lo riporta il Guardian, sottolineando che Harare ha acquistato da Pechino ulteriori ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 15 febbraio 2021) Loha ricevuto oggi ladeianti: si tratta di 200mila dosi donate dalla Cina. Lo riporta il Guardian, sottolineando che Harare ha acquistato da Pechino ulteriori ...

GFucci58 : RT @tvbusiness24: ????#Covid e #vaccini, prime consegne #Pfizer in #NuovaZelanda e #Australia. Al via la campagna vaccinale anche in Libano.… - tvbusiness24 : ????#Covid e #vaccini, prime consegne #Pfizer in #NuovaZelanda e #Australia. Al via la campagna vaccinale anche in Li… - giornaleradiofm : Covid: Zimbabwe, arrivata prima consegna vaccini cinesi: (ANSA) - ROMA, 15 FEB - Lo Zimbabwe ha ricevuto oggi la pr… - silsar1975 : RT @ColpoSuColpo: Strage di ministri e generali in #Zimbabwe: niente paura, è solo #covid… #variantesudafricana #Cina #Varianteinglese #v… - ColpoSuColpo : Strage di ministri e generali in #Zimbabwe: niente paura, è solo #covid… #variantesudafricana #Cina… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Zimbabwe Covid: Zimbabwe, arrivata prima consegna vaccini cinesi

Lo Zimbabwe ha ricevuto oggi la prima consegna dei vaccini anti Covid: si tratta di 200mila dosi donate dalla Cina. Lo riporta il Guardian, sottolineando che Harare ha acquistato da Pechino ulteriori ...

Zimbabwe: Covid, arrivate prime 200 mila dosi del vaccino cinese Sinopharm

Harare, 15 feb 10:03 - Lo Zimbabwe ha ricevuto le sue prime 200 mila dosi del vaccino cinese Sinopharm. La prima spedizione, riferisce la stampa locale, è arrivata...

Covid: Zimbabwe, arrivata prima consegna vaccini cinesi - Ultima Ora Agenzia ANSA Tris di eventi per CNA Federmoda ad Altaroma Febbraio 2021

Il lancio della 31esima edizione del Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti, la presentazione del saggio “Come blogger e influencer hanno creato la narrativa sulla pandemia ...

Coronavirus, Zimbabwe: arrivate prime 200 mila dosi di vaccino

Il primo lotto di vaccini per lo Zimbabwe è stato consegnato con successo. Cominciamo a vaccinare gli Zimbabwe questa settimana!

Loha ricevuto oggi la prima consegna dei vaccini anti: si tratta di 200mila dosi donate dalla Cina. Lo riporta il Guardian, sottolineando che Harare ha acquistato da Pechino ulteriori ...Harare, 15 feb 10:03 - Loha ricevuto le sue prime 200 mila dosi del vaccino cinese Sinopharm. La prima spedizione, riferisce la stampa locale, è arrivata...Il lancio della 31esima edizione del Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti, la presentazione del saggio “Come blogger e influencer hanno creato la narrativa sulla pandemia ...Il primo lotto di vaccini per lo Zimbabwe è stato consegnato con successo. Cominciamo a vaccinare gli Zimbabwe questa settimana!