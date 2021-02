Covid Valle d'Aosta, oggi 9 contagi: bollettino 15 febbraio (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - Nessun decesso e 9 nuovi contagi da Covid 19 in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 15 febbraio. La Regione segnala che da inizio epidemia i casi positivi al Coronavirus sono 7918. I casi positivi attuali sono 138, uno più di ieri, di cui 10 ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva e 126 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7367, +8 rispetto a ieri. I tamponi fino ad oggi effettuati sono 73934, + 149, di cui 2265 processati con test antigenico rapido, Il totale complessivo delle vittime si attesta a 413 da inizio emergenza. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - Nessun decesso e 9 nuovida19 ind'secondo ildi, 15. La Regione segnala che da inizio epidemia i casi positivi al Coronavirus sono 7918. I casi positivi attuali sono 138, uno più di ieri, di cui 10 ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva e 126 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7367, +8 rispetto a ieri. I tamponi fino adeffettuati sono 73934, + 149, di cui 2265 processati con test antigenico rapido, Il totale complessivo delle vittime si attesta a 413 da inizio emergenza.

