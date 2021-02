Covid Valle d’Aosta | oggi 9 contagi | bollettino 15 febbraio

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Nessun decesso e 9 nuovida19 insecondo ildi, 15. La Regione segnala che da inizio epidemia i casi positivi al Coronavirus sono 7918. I casi positivi attuali sono 138, uno più di ieri, di cui 10 ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva e 126 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7367, +8 rispetto a ieri. I tamponi fino adeffettuati sono 73934, + 149, di cui 2265 processati con test antigenico rapido, Il totale complessivo delle vittime si attesta a 413 da inizio emergenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

PALERMO I dati della settimana dall'8 al 14 febbraio mostrano un ulteriore rallentamento della pandemia da covid19 in Sicilia: rispetto alla settimana precedente sono diminuiti i nuovi positivi, gli a ...Roma, 15 feb. (Labitalia) - L'Osservatorio assicurativo auto e moto di febbraio 2021 elaborato da Segugio.it, leader nella comparazione assicurativa in Italia evidenzia per quanto concerne l'andamento ...