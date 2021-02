Covid Toscana, oggi 428 contagi: il bollettino (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 428 i nuovi contagi di Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 15 febbraio, anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 428 su 7.684 test di cui 5.225 tamponi molecolari e 2.459 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,57% (9,6% sulle prime diagnosi)", annuncia Giani su Facebook. Ieri i nuovo casi positivi al Covid erano stati 725. "Continuiamo sempre a portare la mascherina ed evitare gli assembramenti, rendiamo insieme la Toscana sicura", aggiunge Giani nel post. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 428 i nuovidi Coronavirus in Italia secondo ildi, 15 febbraio, anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati insono 428 su 7.684 test di cui 5.225 tamponi molecolari e 2.459 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,57% (9,6% sulle prime diagnosi)", annuncia Giani su Facebook. Ieri i nuovo casi positivi alerano stati 725. "Continuiamo sempre a portare la mascherina ed evitare gli assembramenti, rendiamo insieme lasicura", aggiunge Giani nel post.

