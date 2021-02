Covid | Ricciardi insiste | “Lockdown per un mese | questo governo ci ascolti”

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “”, due parole che nelle ultime 24 ore imperversano. “Al ministro ho sottoposto la necessità di proporre altre cose, anche alla luce del problema delle varianti:breve e mirato” per “2, 3 o 4 settimane”, ossia per tutto il tempo necessario a riportare l’incidenza di-19 al di sotto dei 50 casi per 100mila abitanti; “tornare a testare e tracciare; vaccinare a tutto spiano”. Ribadisce la sua ricetta in un’intervista a Il Messaggero Walter, docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza coronavirus. ARTICOLO Speranza chiude gli impianti da sci fino al 5 marzo, le regioni: «Ci sentiamo presi in giro»: ...