Covid Puglia, oggi 345 contagi e 22 morti: bollettino (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono 345 i nuovi contagi di Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 15 febbraio. La Regione segnala altri 22 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.971 tamponi. Ieri i nuovi casi erano stati 732 su 7.274. In tutto i morti, da quando è scoppiata la pandemia in Puglia, sono stati 3.621. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.438.375 test. Crescono ancora i pazienti guariti, oggi arrivati a 91.416 dagli 89.903 (+1.513) di ieri. Di conseguenza diminuiscono i casi attualmente positivi a 40.464 dai 41.654 (-1.190) di ieri. Il numero dei pazienti ricoverati è di 1.504 rispetto ai 1.520 di ieri (-16). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 135.501. ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono 345 i nuovidi Coronavirus insecondo ildi, 15 febbraio. La Regione segnala altri 22. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.971 tamponi. Ieri i nuovi casi erano stati 732 su 7.274. In tutto i, da quando è scoppiata la pandemia in, sono stati 3.621. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.438.375 test. Crescono ancora i pazienti guariti,arrivati a 91.416 dagli 89.903 (+1.513) di ieri. Di conseguenza diminuiscono i casi attualmente positivi a 40.464 dai 41.654 (-1.190) di ieri. Il numero dei pazienti ricoverati è di 1.504 rispetto ai 1.520 di ieri (-16). Il totale dei casi positiviindall’inizio dell’emergenza è di 135.501. ...

Agenzia_Ansa : #Covid, meno casi più vittime. In #Umbria rossa 500 ricoverati. Le varianti fanno paura. #Lockdown locali diffusi a… - Grottaglie : Covid: 22 decessi in #Puglia in 24 ore - - TRMh24 : #Coronavirus Rapporto Pressione Ospedaliera in #Puglia | Report aggiornati da AGENAS - Percentuale di Posti Letto… - Ferdi85382702 : RT @Miti_Vigliero: Covid Puglia- @ProfLopalco “Fra una settimana la variante inglese si diffonderà a una velocità senza precedenti e qui s… - Adnkronos : ?? #Covid #Puglia, oggi 345 contagi e 22 morti: bollettino -