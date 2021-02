Covid | Oms verso passaporto vaccinale per gli spostamenti

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Una sorta di “”, per favorire la mobilità internazionale dopo la pandemia da coronavirus. Ne ha parlato l’inviato speciale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per l’emergenza coronavirus, David Nabarro, intervistato da Sky News. “Sono assolutamente certo che nei prossimi mesi avremo molto movimento e ritengo senza dubbio importante che ci sia una sorta di certificatoper facilitare le condizioni di spostamento per le persone”, ha detto. I Paesi, ha proseguito, potranno inoltre creare delle “bolle” con altre località che rispettano gli stessi standard di restrizioni e di vaccinazioni. Il-19 e le sue varianti, ha aggiunto Nabarro, “saranno con noi nel prossimo futuro, perché anche quando verranno vaccinate molte persone, ci saranno ancora momenti preoccupanti in cui forse ...

Prima i vaccini Pfizer, poi quelli Moderna, ora anche gli AstraZeneca. Inoltre si attende per marzo il via libera dall'Ema anche del Johnson & Johnson. La campagna anti-Covid in Sicilia, così come nel resto d'Italia, procede. Si può scegliere giorno e ora del vaccino, ma non a quale siero sottoporsi tra Pfizer, AstraZeneca e Moderna. Monta la polemica su quale sia il vaccino più efficace.