Covid, nelle ultime 24 ore 7.351 nuovi positivi, a Bergamo 83 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono 7.351 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute. Domenica erano stati 11.068. Le vittime odierne sono 258, ieri erano state 221. In Italia scendono sotto i 400 mila i malati di Covid-19, con un calo odierno di 4.685 unità: il totale è ora di 398.098. I positivi al coronavirus non calavano sotto questa soglia dal 2 novembre scorso. Sono stati 179.278 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 205.642, quindi oltre 26 mila in più. Il tasso di positività è del 4,1%, a fronte del 5,3% di ieri (-1,2% in 24 ore). Sono 2.089 i pazienti in terapia intensiva per il ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono 7.351 ial test del coronavirus in Italia24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute. Domenica erano stati 11.068. Le vittime odierne sono 258, ieri erano state 221. In Italia scendono sotto i 400 mila i malati di-19, con un calo odierno di 4.685 unità: il totale è ora di 398.098. Ial coronavirus non calavano sotto questa soglia dal 2 novembre scorso. Sono stati 179.278 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 205.642, quindi oltre 26 mila in più. Il tasso dità è del 4,1%, a fronte del 5,3% di ieri (-1,2% in 24 ore). Sono 2.089 i pazienti in terapia intensiva per il ...

marattin : 4 mesi di seconda ondata Covid. Da fine novembre la pressione sui reparti è in diminuzione lenta (interrotta solo n… - chetempochefa : 'Abbiamo osservato che nelle persone che hanno avuto Covid, alla prima dose di vaccino, c'è una risposta straordina… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-12). A fronte di 30.289 tamponi effe… - Massimo37114477 : RT @SempreLibero2: 2.400.000 morti nel mondo per Covid e quasi 100.000 in Italia, senza contare i decessi nelle RSA. E come se non bastasse… - MariaSan44 : @JolietJackBlues @ToxMagato Ovvio che fa più male che un giovane possa morire , ma questi poveri anziani che viv… -