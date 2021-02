Covid Marche, 128 contagi: bollettino 15 febbraio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono 128 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 15 febbraio, secono il bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.120 tamponi: 601 nel percorso nuove diagnosi (di cui 106 nello screening con percorso Antigenico) e 519 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 21,3%). I 128 contagi comprendono soggetti sintomatici (21 casi rilevati), contatti in setting domestico (16 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (65 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (6 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (5 casi rilevati). Per altri 15 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 106 test e sono stati riscontrati 15 casi positivi ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono 128 ida coronavirus nelleoggi, 15, secono ildella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.120 tamponi: 601 nel percorso nuove diagnosi (di cui 106 nello screening con percorso Antigenico) e 519 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 21,3%). I 128comprendono soggetti sintomatici (21 casi rilevati), contatti in setting domestico (16 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (65 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (6 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (5 casi rilevati). Per altri 15 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 106 test e sono stati riscontrati 15 casi positivi ...

PulcinoRossoner : RT @guffanti_marco: Marche: 1,5 mio residenti In TI covid: 80 persone Picco aprile: 170 persone È anche grazie a queste pagliacciate che i… - FarodiRoma : Le Marche chiedono incontro al Ministero della Salute per la situazione Covid di Ancona in peggioramento - condorbox : Covid Marche, 128 contagi: bollettino 15 febbraio #news - fisco24_info : Covid Marche, 128 contagi: bollettino 15 febbraio: Sono 128 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 15 febbraio… - mskathleenquinn : RT @Miti_Vigliero: Varianti Covid, Perugia come Bergamo. 'Chiudere o sarà tardi' L’epidemiologo Stracci: 'Necessario il blocco in Umbria e… -