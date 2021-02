Covid Lombardia, vaccino over 80: su sito ore di coda e accesso negato (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ore inchiodati al pc, il ‘contatore’ delle persone in coda che scorre fino a esaurirsi. E’ il proprio turno di prenotare il vaccino anti-Covid. Ma sul più bello un messaggio compare sullo schermo e infrange le speranze: “Stiamo ricevendo numerose richieste di accesso e potrebbero verificarsi dei rallentamenti del servizio. Ti chiediamo di riprovare tra pochi minuti”. Niente da fare. L’unica scelta è rimettersi in coda. E’ successo a migliaia di persone oggi in Lombardia. Nel primo giorno in cui per gli over 80 era possibile registrare la propria adesione, il portale è stato preso letteralmente d’assalto. Il risultato lo racconta all’Adnkronos Salute un cittadino che ha tentato l’impresa per confermare la volontà dei suoi anziani genitori alla campagna vaccinale. Ma ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ore inchiodati al pc, il ‘contatore’ delle persone inche scorre fino a esaurirsi. E’ il proprio turno di prenotare ilanti-. Ma sul più bello un messaggio compare sullo schermo e infrange le speranze: “Stiamo ricevendo numerose richieste die potrebbero verificarsi dei rallentamenti del servizio. Ti chiediamo di riprovare tra pochi minuti”. Niente da fare. L’unica scelta è rimettersi in. E’ successo a migliaia di persone oggi in. Nel primo giorno in cui per gli80 era possibile registrare la propria adesione, il portale è stato preso letteralmente d’assalto. Il risultato lo racconta all’Adnkronos Salute un cittadino che ha tentato l’impresa per confermare la volontà dei suoi anziani genitori alla campagna vaccinale. Ma ...

SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-12). A fronte di 30.289 tamponi effe… - pietroraffa : Nel frattempo, nel sistema di prenotazione online dei vaccini anti-Covid attivato dalla Regione Lombardia, si è cre… - SandyLombardia : @RoxdcIT @FraLuna1109 @aledige Che in Lombardia risieda 1/6 della popolazione italiana e che in questa seconda onda… - luciabrascafma : RT @Adnkronos: #Covid #Lombardia, vaccino #over80: su sito ore di coda e accesso negato -