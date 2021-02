Covid | le ultime news Bollettino | 7 351 contagi su 179 278 tamponi 258 morti DIRETTA

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tasso di positività in discesa: 4,1%, contro il 5,4% di ieri. I ricoveri ordinari salgono però di 66 unità e le terapie intensive di 4. Ancora polemica sullo sci. La decisione di non riaprire gli impianti è stata adottata in base alle informazioni fornite dal Comitato tecnico scientifico e condivisa dal governo e dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. Le piste resteranno chiuse almeno fino al 5 marzo. I ministri Giorgetti e Garavaglia chiedono indennizzi. Ira di Toti, Fontana e Zaia ma anche Bonaccini

In terapia intensiva 172 (+1 rispetto a ieri), 1.972 quelli negli altri reparti(+61). Nelle24 ore sono stati effettuati 8.706 tamponi molecolari, per un totale di 3.186.022. A questi ...Le vaccinazioni contro ilper personale scolastico e universitario (docente e non docente) under 55 anni partiranno da ...sanitaria in corso di validità per inserire il codice fiscale e le...È in imbarazzo il giudice Nunzio Sarpietro, 69 anni, quando Filippo Roma, inviato delle Iene, piomba all’interno del ristorante Chinappi. Locale gourmet a base di pesce nel ...I tamponi diagnostici finora processati sono 2 milioni e 745.340 (+10.263 rispetto a ieri), di cui 1 milione e 88.884 risultati negativi. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 10.232 (-59 r ...