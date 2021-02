Covid Lazio, superata quota 50mila vaccini a over 80. Da lunedì si parte con le prenotazioni per il personale scolastico (Di lunedì 15 febbraio 2021) superata la quota delle 50 mila vaccinazioni agli over 80 anni nel Lazio. La vaccinazione per i più anziani prosegue senza alcun intoppo. Il Lazio è la prima Regione italiana per la percentuale degli ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 febbraio 2021)ladelle 50 mila vaccinazioni agli80 anni nel. La vaccinazione per i più anziani prosegue senza alcun intoppo. Ilè la prima Regione italiana per la percentuale degli ...

fattoquotidiano : Covid, assessore D’Amato: “Nel Lazio il 18% di contagiati hanno la variante inglese. Corsa contro il tempo, importa… - TV7Benevento : Covid Lazio, 760 nuovi contagi e 34 morti. Roma sotto 400 casi... - TV7Benevento : Covid Lazio, oggi 760 nuovi contagi e 34 morti. Roma sotto 400 casi... - occhio_notizie : L'annuncio dell'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato - fiorenzamarcel1 : RT @GiovaQuez: La Commissione Ue è in contatto anche con le autorità italiane per individuare alcune aziende da riconvertire per aumentare… -