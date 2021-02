Covid Lazio, 760 nuovi contagi e 34 morti. Roma sotto 400 casi (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 760 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 34 morti e 1.885 guariti. Roma sotto i 400 casi nelle ultime 24 ore. I tamponi fatti da ieri nella Regione sono stati 11mila. "Diminuiscono i casi, i ricoveri e i pazienti nelle terapie intensive, mentre salgono i decessi" ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato. "Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%". Nella Regione sono 38.430 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.090 ricoverati, 254 in terapia intensiva e 36.086 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 760 ida Coronavirus nelsecondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 34e 1.885 guariti.i 400nelle ultime 24 ore. I tamponi fatti da ieri nella Regione sono stati 11mila. "Diminuiscono i, i ricoveri e i pazienti nelle terapie intensive, mentre salgono i decessi" ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato. "Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%". Nella Regione sono 38.430 iattualmente positivi a-19, di cui 2.090 ricoverati, 254 in terapia intensiva e 36.086 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti ...

fattoquotidiano : Covid, assessore D’Amato: “Nel Lazio il 18% di contagiati hanno la variante inglese. Corsa contro il tempo, importa… - MRGualano : RT @GiovaQuez: La Commissione Ue è in contatto anche con le autorità italiane per individuare alcune aziende da riconvertire per aumentare… - anlaids_lazio : RT @SaluteLazio: Da giovedì 18 febbraio il personale scolastico e universitario*, docente e non docente, con età compresa tra 18 anni e 55… - gilenosav : RT @GiovaQuez: La Commissione Ue è in contatto anche con le autorità italiane per individuare alcune aziende da riconvertire per aumentare… - TV7Benevento : Covid Lazio, 760 nuovi contagi e 34 morti. Roma sotto 400 casi... -