Covid, l'Austria chiede il test negativo alla frontiera ai camionisti (Di martedì 16 febbraio 2021) : scoppia la polemica. Salvini chiede di fare altrettanto con gli ingressi nel nostro Paese Continuano i problemi in Europa relativi agli spostamenti causa Covid. Le varianti stanno diventando un problema piuttosto serio, con chiusure diffuse per voli provenienti da Inghilterra, Brasile e Sud Africa. Ora L'articolo proviene da Inews.it.

mafberla : RT @carmentpf: #Ebola,da Istanbul-a Pisa allarme su aereo fatto atterrare a Fiumicino,i tg muti.. Usa,allarme ebola,si diffonde,i ns tg mut… - infoitinterno : Controlli Covid al Brennero, Urzì: 'Non c'è reciprocità. L'Austria danneggia l'autotrasporto italiano' - AntScibilia : @matteosalvinimi Odio contro L'Austria che difende i suoi confini dal Covid Rivolgavil suo odio altrove Ma pensa davvero che siamo scemi? - mariamacina : L'Austria chiede il covid-test 'negativo' ai camionisti per farli transitare | Salvini: 'Facciamo lo stesso con lor… - GiovannaBarresi : RT @Miti_Vigliero: L'Austria chiede il covid-test 'negativo' ai camionisti per farli transitare: coda di 40 km al Brennero -