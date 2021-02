Covid Italia, bollettino 15 febbraio: 7.351 casi e 258 morti. Attualmente positivi a quota 400mila dopo tre mesi. Solo Emilia Romagna sopra i mille contagi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi lunedì 15 febbraio 2021. Nelle ultime 24 ore sono stati 7.351 i test positivi al coronavirus registrati in Italia (ieri 11.068), secondo i... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 15 febbraio 2021), ildi oggi lunedì 152021. Nelle ultime 24 ore sono stati 7.351 i testal coronavirus registrati in(ieri 11.068), secondo i...

FratellidItalia : Covid, #Meloni: Rinvio riapertura piste da sci è mazzata finale per operatori, Governo tratta italiani come sudditi… - RaiNews : #COVID19, #Ricciardi: 'Chiederò a #Speranza un #lockdown totale in tutta Italia immediato'. Il consigliere del mini… - CarloStagnaro : In Italia i mercati più aperti sono #telecomunicazioni (93), #poste (83) ed #elettricità (82). Resta da capire come… - fiorani_pat : 258 morti per covid oggi in italia: Dio esiste - LVdM_RSM : ???? RIFLESSIONI TITANICHE ???? «Vaccini: tiene il banco?» di Augusto Casali *** Da circa un mese e mezzo San Marino at… -