Covid, ipotesi nuovo lockdown totale. Esperti e politici si dividono: ecco i loro pareri (Di lunedì 15 febbraio 2021) Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Speranza, ha lanciato per primo l’eventualità di nuove chiusure in tutta Italia. Contrari Salvini, Meloni e Toti. Favorevole Crisanti. Nino Cartabellotta, della Fondazione Gimbe: "Un lockdown totale per 2 settimane farebbe abbassare la curva, altrimenti bisognerà continuare con stop&go per tutto il 2021”. Il professor Giorgio Palù: “Se terremo a bada il virus nei prossimi due-tre mesi, forse usciremo dal raggio della sua minaccia” Leggi su tg24.sky (Di lunedì 15 febbraio 2021) Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Speranza, ha lanciato per primo l’eventualità di nuove chiusure in tutta Italia. Contrari Salvini, Meloni e Toti. Favorevole Crisanti. Nino Cartabellotta, della Fondazione Gimbe: "Unper 2 settimane farebbe abbassare la curva, altrimenti bisognerà continuare con stop&go per tutto il 2021”. Il professor Giorgio Palù: “Se terremo a bada il virus nei prossimi due-tre mesi, forse usciremo dal raggio della sua minaccia”

