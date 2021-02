Covid, in Usa oltre 60mila casi e mille morti in 24 ore (Di lunedì 15 febbraio 2021) Secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University, nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti sono stati registrati 64.194 nuovi casi di coronavirus e ulteriori 1.084 decessi legati alla malattia. I ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 15 febbraio 2021) Secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University, nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti sono stati registrati 64.194 nuovidi coronavirus e ulteriori 1.084 decessi legati alla malattia. I ...

Avvenire_Nei : Gli Usa aprono il confine con il Messico ai profughi-ostaggi nel limbo Covid - fanpage : La piccola, 9 anni, 'non aveva patologie pregresse' - CorriereQ : Covid: Usa, ieri 64.194 nuovi casi e 1.084 decessi - Paolo_Tamagnini : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Usa oltre 60mila casi e mille morti in 24 ore #covid - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Usa oltre 60mila casi e mille morti in 24 ore #covid -