Covid, in crescita ‘Maskacne’: l’acne da mascherina (Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA – Il piano vaccinale over 80 è partito e presto si spera verrà esteso a tutta la popolazione generale. In ogni caso il monito degli esperti è quello di continuare ad usare ancora per molto tempo, vaccino o no, le mascherine. Un presidio fondamentale che è diventato anche sinonimo di stile. Si vedono mascherine di ogni tipo, ma spesso l’uso prolungato per buona parte della giornata può lasciare segni e screpolature sulle pelli sane figuriamoci su quelle affette da acne e altri problemi della cute. Per capire come mitigare il problema l’agenzia di stampa Dire ha interpellato Ilaria Proietti, dermatologa e medico estetico. Leggi su dire (Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA – Il piano vaccinale over 80 è partito e presto si spera verrà esteso a tutta la popolazione generale. In ogni caso il monito degli esperti è quello di continuare ad usare ancora per molto tempo, vaccino o no, le mascherine. Un presidio fondamentale che è diventato anche sinonimo di stile. Si vedono mascherine di ogni tipo, ma spesso l’uso prolungato per buona parte della giornata può lasciare segni e screpolature sulle pelli sane figuriamoci su quelle affette da acne e altri problemi della cute. Per capire come mitigare il problema l’agenzia di stampa Dire ha interpellato Ilaria Proietti, dermatologa e medico estetico.

