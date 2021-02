Covid, in Campania sta per partire la vaccinazione degli insegnanti. Si tratta per l’acquisto delle dosi Sputnik (Di lunedì 15 febbraio 2021) E’ stata da poco consegnata a Napoli la prima parte della spedizione settimanale di vaccini Pfizer per la Regione. Si tratta della prima metà delle 48.400 dosi previste per questa settimana, che si trova ora in consegna verso gli hub vaccinali. Lo si apprende dall’Unita’ di Crisi della Campania. Intanto sono arrivate le 28.400 dosi di vaccini Astrazeneca che sono state spedite alle sette sedi Asl della Campania, le tre di Napoli e quelle delle altre quattro province. Con queste dosi partirà a breve, alla fine di questa settimana probabilmente, la vaccinazione del personale scolastico sotto i 55 anni. La Regione ha aperto la piattaforma ai dirigenti scolastici che stanno inserendo le adesioni degli ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 febbraio 2021) E’ stata da poco consegnata a Napoli la prima parte della spedizione settimanale di vaccini Pfizer per la Regione. Sidella prima metà48.400previste per questa settimana, che si trova ora in consegna verso gli hub vaccinali. Lo si apprende dall’Unita’ di Crisi della. Intanto sono arrivate le 28.400di vaccini Astrazeneca che sono state spedite alle sette sedi Asl della, le tre di Napoli e quellealtre quattro province. Con questepartirà a breve, alla fine di questa settimana probabilmente, ladel personale scolastico sotto i 55 anni. La Regione ha aperto la piattaforma ai dirigenti scolastici che stanno inserendo le adesioni...

