Covid in Campania: 1 caso su 4 ha la variante inglese (Di lunedì 15 febbraio 2021) Covid in Campania: secondo quanto riportato in una nota dell’Unità di crisi regionale, la cosiddetta “variante inglese” è attestata al 25%. “La percentuale di incidenza della cosiddetta “variante inglese” in Campania, in media con quella nazionale, è attestata al 25%. Un caso su quattro”. E’ quanto si legge in una nota dell’Unità di crisi della Leggi su 2anews (Di lunedì 15 febbraio 2021)in: secondo quanto riportato in una nota dell’Unità di crisi regionale, la cosiddetta “” è attestata al 25%. “La percentuale di incidenza della cosiddetta “” in, in media con quella nazionale, è attestata al 25%. Unsu quattro”. E’ quanto si legge in una nota dell’Unità di crisi della

TgLa7 : ++ #Covid: in #Campania 1 caso su 4 ha #varianteinglese ++ Unità di crisi: mantenere altissima la guardia - SkyTG24 : Covid, l'Unità di crisi: “In Campania 1 su 4 ha la variante inglese” - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, INDAGINE SULLE CARATTERISICHE DEL VIRUS: VARIANTE 'INGLESE' NEL 25% DEI CASI IN CAMPANIA Il comunicato… - occhio_notizie : Risale l'indice di contagiosità in #Campania - ptvtelenostra : COVID IN CAMPANIA: 966 I POSITIVI DI OGGI SU 9509 TAMPONI, 888 I GUARITI - -