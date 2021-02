Covid, in Africa casi sottostimati: a rischio campagna vaccini (Di lunedì 15 febbraio 2021) I numeri ufficiali della diffusione della pandemia da coronavirus in Africa parlano di oltre 3,7 milioni di contagi e quasi 100mila morti, secondo i dati della Johns Hopkins University. Dati che sarebbero in realtà sottostimati rispetto alla reale portata della pandemia e che potrebbe rallentare la campagna vaccinale. L’allarme arriva da epidemiologi ed esperti, che temono che l’Africa non venga vista come una priorità nella distribuzione dei vaccini, ma che la reale portata della pandemia del continente sia ben più ampia nonostante i limitati dati raccolti. Molti paesi Africani, infatti, non possono permettersi di condurre test di massa e non hanno la capacità di raccogliere dati affidabili su casi e decessi, soprattutto nelle aree remote. A questo si aggiunge lo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 febbraio 2021) I numeri ufficiali della diffusione della pandemia da coronavirus inparlano di oltre 3,7 milioni di contagi e quasi 100mila morti, secondo i dati della Johns Hopkins University. Dati che sarebbero in realtàrispetto alla reale portata della pandemia e che potrebbe rallentare lavaccinale. L’allarme arriva da epidemiologi ed esperti, che temono che l’non venga vista come una priorità nella distribuzione dei, ma che la reale portata della pandemia del continente sia ben più ampia nonostante i limitati dati raccolti. Molti paesini, infatti, non possono permettersi di condurre test di massa e non hanno la capacità di raccogliere dati affidabili sue decessi, soprattutto nelle aree remote. A questo si aggiunge lo ...

MSF_ITALIA : Bisogno urgente di #vaccini in #Africa meridionale dove si sta diffondendo la nuova e più contagiosa variante di… - Flik85141015 : RT @Fata_Turch: E sebbene coi #vaccini si intraveda la luce, non ne siamo fuori per niente. #varianti - CInfotracker : #RT @Adnkronos: #Covid, in #Africa casi sottostimati: a rischio campagna vaccini - nonstop9981 : RT @Adnkronos: #Covid, in #Africa casi sottostimati: a rischio campagna vaccini - EmMicucci : RT @Adnkronos: #Covid, in #Africa casi sottostimati: a rischio campagna vaccini -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Africa Torna l'Ebola in Guinea: almeno tre morti

...nella lotta al Covid - 19. Si tratta dei primi decessi a causa del virus dal 2016. Tra il 2013 e il 2016 più di 11mila persone sono morte a causa dell'epidemia iniziata nel paese dell'Africa ...

Covid, in Africa casi sottostimati: a rischio campagna vaccini

Uno studio della Boston University School of Public Health in Zambia ha concluso che il numero relativamente basso di casi di Covid in Africa potrebbe semplicemente essere "una questione di mancanza ...

Covid, in Africa casi sottostimati: a rischio campagna vaccini Adnkronos Coronavirus Sicilia, nessun caso positivo alla variante sudafricana. Razza: “Ipotesi esclusa”

SICILIA - "L'ipotesi di una variante africana sul paziente positivo rientrato in Sicilia è stata esclusa". La rassicurazione arriva dall'assessore ...

Covid, in Africa casi sottostimati: a rischio campagna vaccini

I numeri ufficiali della diffusione della pandemia da coronavirus in Africa parlano di oltre 3,7 milioni di contagi e quasi 100mila morti, secondo i dati ...

...nella lotta al- 19. Si tratta dei primi decessi a causa del virus dal 2016. Tra il 2013 e il 2016 più di 11mila persone sono morte a causa dell'epidemia iniziata nel paese dell'...Uno studio della Boston University School of Public Health in Zambia ha concluso che il numero relativamente basso di casi diinpotrebbe semplicemente essere "una questione di mancanza ...SICILIA - "L'ipotesi di una variante africana sul paziente positivo rientrato in Sicilia è stata esclusa". La rassicurazione arriva dall'assessore ...I numeri ufficiali della diffusione della pandemia da coronavirus in Africa parlano di oltre 3,7 milioni di contagi e quasi 100mila morti, secondo i dati ...