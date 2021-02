Covid, il bollettino di oggi: 7.351 nuovi casi e 258 morti, salgono le intensive (Di lunedì 15 febbraio 2021) Covid bollettino oggi 15 febbraio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 7.351 i nuovi casi di positività al coronavirus e 258 i decessi nelle ultime 24 ore. I tamponi (molecolari e antigenici) processati in Italia nelle ultime 24 ore sono 179.278. Il tasso di positività scende al 4,1%. (segue dopo la foto) I guariti salgono a 2.237.290 (+11.771). I casi attualmente positivi sono 398.098 (-4.685) di cui 18.515 ospedalizzati con sintomi, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.089, 4 in più di ieri. La regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è l’Emilia Romagna. In Emilia-Romagna 1.391 nuovi casi e 21 morti, ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 15 febbraio 2021)15 febbraio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 7.351 idi positività al coronavirus e 258 i decessi nelle ultime 24 ore. I tamponi (molecolari e antigenici) processati in Italia nelle ultime 24 ore sono 179.278. Il tasso di positività scende al 4,1%. (segue dopo la foto) I guaritia 2.237.290 (+11.771). Iattualmente positivi sono 398.098 (-4.685) di cui 18.515 ospedalizzati con sintomi, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.089, 4 in più di ieri. La regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è l’Emilia Romagna. In Emilia-Romagna 1.391e 21, ...

