COVID, il bollettino dell'Asl di Avellino (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 293 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 11 persone: – 4, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Bisaccia; – 1, residente nel comune di Contrada; – 1, residente nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Ospedaletto d'Alpinolo; – 2, residenti nel comune di Paternopoli. L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

