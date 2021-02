Covid | i virologi chiedono di usare anche Sputnik V | cosa sappiamo sul vaccino russo

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “Sulanti-V, abbiamo visto interessanti risultati dagli studi clinici. Quindi perché non usarlo? Ci vuole il massimo per completare al più presto la campagna vaccinale. Ma non dobbiamo illuderci: bisogna vedere se c’è disponibilità di dosiper, perché non è detto che ce ne siano grandi quantità e che sia tutto facile”. E’ la riflessione del virologo dell’università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco. “Interessante secondo me – spiega all’Adnkronos Salute – è l’opzione di poter produrrein Italia. Ci sono aziende che con qualche implementazione potrebbero tranquillamente contribuire e produrre a sufficienza. Per quanto riguarda invece le acquisizioni di dosi, l’ideale sarebbe muoversi con ...

Agenzia_Italia : Virologi d'accordo sullo stop allo sci. Crisanti: 'Ora siamo nei guai' - tempoweb : Bufera su Ricciardi. Il lockdown Covid spacca i virologi #walterricciardi #francescovaia #lockdown… - infoitsalute : Covid, i virologi chiedono il lockdown totale: Speranza è d'accordo - KellerZoe : 'Bisogna chiudere tutto', 'misura barbara': i virologi si dividono su una nuova stretta. Ricciardi, Galli, Bassetti… - gianrollandi : Vinto il #Covid,passata la pandemia,a mente fredda, si dovrà pur riflettere sul danno causato alla psiche di milion… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid virologi

Il Giorno

Il, intanto, se la ride. Gli annali non lo racconteranno, ma qualcuno potrebbe - per favore - ... agli ex fedelissimi di 'Giuseppi' Conte oggi convertiti a 'Super Mario' Draghi, ai...Lo scienziato cita il nuovo studio israeliano che conferma un'efficacia del 94% dopo 2 dosi del vaccino anti -di /. Per Burioni, infatti, l'efficacia della campagna vaccinale italiana non va ...“Sul vaccino russo anti-Covid, Sputnik V, abbiamo visto interessanti risultati dagli studi clinici. Quindi perché non usarlo? Ci vuole il massimo per completare al più presto la campagna vaccinal ...CAGLIARI. La regione è al lavoro per predisporre un piano di controllo degli ingressi che potrebbe passare attraverso un certificato di negatività e quello che attesta l'avvenuta vaccinazione per pote ...